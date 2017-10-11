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Алтайский единоросс Олег Быков получил мандат депутата Госдумы

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Олег Быков стал десятым депутатом ГД от "Единой России" в Алтайском крае

Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат депутата Государственной думы единороссу из Алтайского края Олегу Быкову. Такое решение было принято на заседании в среду, 11 октября.

34-летний Олег Быков является заместителем директора "Алтайского экспертно-правового центра". На выборы в Госдуму в 2016 году он шел под № 12 в территориальной группе "Единой России" № 6. Изначально в ГД он не прошел.

Но после смерти представительницы Томской области – 60-летней Ирины Евтушенко – в сентябре 2017 года этот мандат "ЕР" стал свободным.

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Теперь у этой партии восемь депутатов в Госдуме от Алтайского края (Николай Герасименко, Иван Лоор, Александр Прокопьев, Виктор Зобнев, Даниил Бессарабов, Наталья Кувшинова, Валерий Елыкомов, Олег Быков). Всего от региона в ГД десять народных избранников (плюс справедливоросс Александр Терентьев и коммунист Сергей Шаргунов).

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.10.2017 18:30
- гость -

Молодец. Дорогу осилит идущий. Удачи единоросс!!!!!! На благо людей России!!!!

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