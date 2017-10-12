День открытых дверей пройдет 14 октября в отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

Гостям расскажут о новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей, которые уже в ближайшее время поступят в массовое обращение в России. Напомним, именно за право попасть на эти банкноты соревновались в 2016 году города России. В итоге на банкноте в 2000 рублей изобразили космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке, а на банкноте в 200 рублей — Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе.

Кроме этого, специалисты покажут посетителям, как проверить подлинность купюр с помощью специальных приборов, расскажут о национальной платежной карте "Мир" и ответят на вопросы гостей о безопасном использовании банковских карт. Также гостей ждут экскурсии по музейно-экспозиционному фонду отделения и увлекательный квест.

Чтобы попасть на день открытых дверей, нужно заранее записаться по телефону (3852) 388-638 (с 8:00 до 17:00 в будние дни).

Для входа на площадки необходимо предъявить паспорт.

Адрес проведения дня открытых дверей: г. Барнаул, ул. М. Горького, 30.