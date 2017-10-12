Одному из самых ярких и популярных актеров современности Хью Джекману 12 октября исполняется 48 лет. За свою карьеру он сыграл более 30 ролей. Безусловно, самой известной можно считать роль Росомахи в культовой саге "Люди Икс". В феврале этого года в прокат вышел фильм "Логан", в котором австралийский актер сыграл одну из лучших своих ролей.

Среди других ролей обязательно нужно выделить работы в картинах "Ван Хельсинг", "Престиж" Кристофера Нолана, "Отверженные", "Живая сталь", "Австралия", а также "Пленницы" канадского визионера Дени Вильнева. В честь дня рождения Хью Джекмана предлагаем вспомнить лучшие его роли и фото.