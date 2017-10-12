Сало в рассоле
Что потребуется?
- Сало — 1 кг;
- Вода — 1 л
- Крупная соль — 5 ст.л.
- Лавровый лист — 5 шт.
- Перец черный горошком — 5 шт.
- Перец душистый — щепотка
- Чеснок — 4 зубчика
Как готовить?
Сало разрезать на куски длиной 7 см. Сложить в чистую банку. Сварить рассол, для этого вскипятить воду и высыпать в нее все специи, подержать на огне 2 минуты и дать остыть. Залить сало рассолом. Оставить в комнате на сутки, не накрывая крышкой, после убрать в холод. Через 3 дня сало будет готово.
Сухая засолка сала с чесноком и тмином
Что потребуется?
- свежее сало
- соль
- тмин
- чеснок
Как готовить?
Сало обскоблить, обильно посыпать солью и выложить в эмалированные, стеклянные или керамические миски, закрыть крышкой и держать при комнатной температуре три дня. Далее очистить от соли, промыть водой и обсушить полотенцем. Обсушенные кусочки посыпаем тмином. Чтобы получилось вкусное сало, обязательно должен присутствовать чеснок. Очищенные зубчики чеснока нарезаем на пластины и обильно обкладываем куски нашей заготовки со всех сторон. Хранить такое сало лучше в эмалированной или стеклянной посуде. Поэтому выкладываем кусочки со специями в сухой эмалированный лоток и ставим в холодильник.
Острое сало в луковой шелухе
Что потребуется?
- Сало
- Вода – 2,5 л
- Соль – 1 стакан
- Луковая шелуха – горсть
- Красный перец
Как готовить?
Вскипятить воду, добавить соль и луковую шелуху и варить 10 минут. Выложить сало и прокипятить еще в течение 10-20 минут. После охладить в течение 24 часов. Обсушить салфеткой, натереть измельченным чесноком и обсыпать красным перцем. Обернуть пергаментной бумагой и убрать в морозилку.
Домашнее копченое сало
Что потребуется?
- Вода — 1-2 литра (зависит от количества сала)
- Лавровый лист – 5-10 шт.
- Сало
- Соль
- Черный перец горошком – 5 г
- Чеснок – 6 зубчиков
Как готовить?
Куски сала натереть солью и уложить один на другой в емкость. Убрать в холодное помещение и держать там до семи дней. По истечении срока приготовить маринад: вскипятить воду, положить в нее лавровый лист, всыпать черный перец, мелко порубленный чеснок. Дать покипеть несколько минут и снять с огня. Маринад остудить и залить им сало. Оставить на 7 дней, переворачивая куски сала несколько раз в день. После коптить сало холодным способом в течение 3-4 дней.
Комментарии
Сало - сплошной холестерин. Есть его нельзя!