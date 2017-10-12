Многие люди не представляют свою жизнь без сала, которое отлично дополняет различные блюда русской кухни. А как его правильно солить, смотрите в нашей подборке рецептов.

Сало разрезать на куски длиной 7 см. Сложить в чистую банку. Сварить рассол, для этого вскипятить воду и высыпать в нее все специи, подержать на огне 2 минуты и дать остыть. Залить сало рассолом. Оставить в комнате на сутки, не накрывая крышкой, после убрать в холод. Через 3 дня сало будет готово.

Сухая засолка сала с чесноком и тмином

Что потребуется?

свежее сало

соль

тмин

чеснок

Как готовить?