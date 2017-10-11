Должность главного врача в Краевой клинической больнице заняла Диана Рудакова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Алтайского края.
"Приказом Министерства здравоохранения Алтайского края с 11 октября 2017 года назначена главным врачом КГБУЗ Краевая клиническая больница", — говорится в сообщении.
Напомним, Валерий Елыкомов, который ранее занимал место главного врача, уволился по собственному желанию в сентябре 2017 года, так как стал депутатом Госдумы.
Справка: Диана Рудакова окончила лечебный факультет Алтайского государственного медицинского университета в 2005 году. В период с 2005 по 2006 год обучалась в клинической интернатуре по специальности "терапия" АГМУ. Затем с 2006 по 2013 год работала кардиологом диспансерного отделения Алтайского краевого кардиологического диспансера. В апреле 2013 года назначена заместителем главного врача по поликлинической работе КГБУЗ "Городская больница № 10, г. Барнаул".
В августе 2013 года она стала заместителем главного врача по медицинской части Краевой клинической больницы. С сентября 2016 года по настоящее время исполняла обязанности главного врача Краевой клинической больницы.
Диана Рудакова имеет сертификаты специалиста по специальностям: кардиология, организация здравоохранения и общественное здоровье, терапия. С 2016 года имеет высшую категорию по специальности организация здравоохранения и общественное здоровье, с 2017 года высшую категорию по кардиологии. Является автором ряда научных работ по различным направлениям медицины.
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