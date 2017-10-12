На рынке новостроек Барнаула пополнение — ООО "Инвестиционно-строительная компания "Алгоритм" строит 16-этажный дом в жилом комплексе "Крылья". 10 октября, компания провела презентацию комплекса для риэлторов и партнеров. О преимуществах новостройки с гордостью рассказали застройщик, проектировщики и подрядчики.

16-этажный двухподъездный дом по улице Сергея Семёнова, 6, будет сдан в четвертом квартале 2019 года.

По словам партнера "Алгоритма", руководителя проектной организации "Архигрупп" Андрея Суртаева, это будет одна из самых оптимальных новостроек в Барнауле.

"В этом доме мы реализовали все лучшие наши практики. По новостройкам сегодня лучше предложения, пожалуй, нет", — сказал он на презентации.

Все стены дома, в том числе межкомнатные, из силикатного кирпича. А это прочность, пожаробезопасность, экологичность и отличная шумоизоляция.

Уличные стены утеплены, фасад здания выполнен из облицовочного кирпича и фасадных панелей.

Архитектурная изюминка дома — витражное остекление балконов с покрытием, полноценно пропускающим свет, но защищающим квартиру от солнечных лучей.

Высота потолков в квартирах — 2,7 метра.

В каждом подъезде — грузовой и пассажирский лифты, помещения для колясок.

Двор закрыт для парковки, заехать в него на автомобиле можно только для разгрузки мебели или строительных материалов и только в определенное время. Основная парковка за пределами двора. А вот для скорой помощи, пожарной или полиции въезд есть, и он всегда открыт.

Во дворе дома разместится современная яркая детская площадка зонированная по возрасту. Будут организованы вело-беговые дорожки.

Дом расположен в квартале 2033, вблизи новой школы, которая открылась в этом году. В шаговой доступности – магазины и автобусные остановки. А тишину и комфорт жильцам обеспечит расположение дома на третьей линии от ул. Попова. Крупные торговые центры, спортивный стадион, пляж, городской парк и зоопарк — все это находится в непосредственной близости от ЖК "Крылья".

Важно: продажа одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир в этом доме уже стартовала! Чтобы стать счастливым обладателем квартиры в ЖК "Крылья" обращайтесь в отдел продаж ИСК "Алгоритм".

Телефон офиса продаж: 72-00-82.

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