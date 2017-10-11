Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен обсуждать предложение президента Чехии Милоша Земана о том, что Россия могла бы выплатить Киеву компенсации за Крым, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
"Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме, как о завершенном деле, — эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении, как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Этого никогда не случится", — заявил Порошенко в рамках своего выступления в ПАСЕ.
Во вторник, 10 октября, Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма свершившейся и предложил России и Украине обсудить вопрос о выплате Киеву компенсаций деньгами или нефтью и газом.
В Министерстве иностранных дел Украины и Верховной Раде восприняли слова Земана с возмущением, заявив, что считают неприемлемыми.
Крым и Севастополь вошли в состав России после состоявшегося в регионах в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей поддержали такое решение.
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