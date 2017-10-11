Заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что сегодня один из ключевых запросов российского общества — запрос на справедливость, пишет "Парламентская газета".
Ревенко отметил, что государство, а также "Единая Россия" будет реализовывать этот запрос и обеспечивать гражданам возможность для самореализации. Для этого, как пояснил депутат, сейчас формируются честные и прозрачные механизмы.
"Но механизм механизмом, а внимательного отношения к людям никто не отменял. Без этого ничего работать не будет. Важно понимать, что успеха добьются наиболее конкурентоспособные, деятельные и талантливые люди. И в первую очередь — молодежь", — уверен Ревенко.
Он подчеркнул, что партия "Единая Россия не будет приветствовать "клановость" в обществе и в его институтах.
"Это тупик развития. Ошибочная ветвь. И это принципиальная позиция", — заявил народный избранник Ревенко.
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