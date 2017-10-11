Житель Екатеринбурга Алексей Юринов рассказал, что у него дома из унитаза вылезло странное животное, сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург".
"Увидели грязь в коридоре, думали, дети играли, но нет. До сих пор в шоке. Увидели в углу под одеждой длинный хвост, в комнатах закрыли везде двери и открыли входную дверь, лентяйкой тыкали эту тварь, выбежала на улицу", — написал мужчина.
Он отметил, что вся семья вначале очень испугалась, а затем побежала за фотоаппаратом.
Читатели паблика пришли к выводу, что зверек похож на куницу, которую, возможно, завел кто-то из соседей.
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