Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставил на аукцион принадлежащую ему работу Леонардо да Винчи "Спаситель мира", сообщают "Ведомости".
Торги пройдут 15 ноября. Картина оценивается в $100 млн. В Christie’s не называли продавца картины. То, что полотно продает семейный траст Рыболовлева, подтвердил The Wall Street Journal представитель российского миллиардера — в прошлом владельца "Уралкалия", а ныне владельца футбольного клуба Monaco.
На полотне изображен Иисус Христос в синих одеждах, в левой руке он держит стеклянный шар, правая поднята в знаке благословения. Картина датируется около 1500 г. В отличие от остальных сохранившихся до наших дней работ Леонардо (их менее 20), "Спаситель мира" находится в частной, а не музейной коллекции.
В середине XVII века картиной владел английский король Карл I. Затем на протяжении нескольких столетий картиной владели разные европейские монархи. Долгое время она считалась утраченной. А в 1958 г. была продана на аукционе всего за 45 фунтов (тогда около $125) как одна из работ "школы да Винчи". Об авторстве самого Леонардо стало известно только в середине 2000-х гг. В 2005 г. в ходе реставрации полотно освободили от слоев краски, наложенных поверх оригинального изображения. Таким образом, "Спаситель мира" стал последней обнаруженной картиной да Винчи после "Мадонны Бенуа", найденной в начале прошлого века.
Специалисты Christie’s называют картину да Винчи "святым Граалем".
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