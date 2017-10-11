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Убить Ким Чен Ына: хакеры рассказали об утечке планов США и Южной Кореи

, ИА "Амител"
Украденные документы были разработаны в ответ на агрессивные действия Северной Кореи

Фото: novayagazeta-ug.ru

Северокорейские хакеры, работающие на правительство, похитили свыше 235 Гб секретных военных документов, которые содержали в себе планы США и Южной Кореи по свержению режима Ким Чен Ына, пишет "Газета.RU" со ссылкой на Bloomberg. 

"Эти планы имеют фундаментальное значение в проведении военной операции, и утечка даже малейшей доли информации очень критична. Как нам сражаться с врагом и побеждать, если он уже знает нашу стратегию?" — рассказал южнокорейский чиновник, принадлежащий к правящей партии и заседающий в парламентском оборонном комитете.

По данным источника, среди файлов, попавших в руки "государственных" хакеров, есть и план по нейтрализации главы Северной Кореи Ким Чен Ына и "обезглавливанию" страны в случае начала военных действий.

Сообщается, что украденные документы были разработаны в ответ на агрессивные действия Северной Кореи, включающие в себя испытания ядерного оружия и пробные залпы в районе Тихого океана. Хакерская атака случилась в сентябре прошлого года, однако о ней стало известно только сейчас, на фоне обострения отношений Вашингтона и Пхеньяна.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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