Наше родное Солнце — ближайшая звезда. Казалось бы, уж его-то астрономы давно должны были изучить досконально. Не тут-то было. И у нашего светила есть свои тайны, пишут "Вести" со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Astronomy.

Почему корона Солнца имеет температуру в миллионы градусов, тогда как поверхность — всего шесть тысяч? Ответ на этот вопрос не знает никто. Впрочем, версии есть, и нешуточные споры в среде астрономов идут не первое десятилетие.

Одни исследователи считают, что дело в колебаниях плазмы, которые называются магнитогидродинамическими волнами. Их энергия, рассеиваясь в веществе короны, может нагревать его. Другие ученые винят во всем протекающие в короне невероятной силы токи. Третьи эксперты видят причину в солнечных вспышках.

Но ряд исследователей полагают, что в короне постоянно происходят и так называемые нановспышки. Они-то и нагревают её вещество.

Проверить эту гипотезу до недавнего времени было невозможно. Нановспышки потому так и называются, что очень уж они слабые. Если даже они и есть, их излучение смешивается с фоновым излучением Солнца и тонет в нем. Но, как говорят астрономы, что нельзя разглядеть, то пока нельзя разглядеть.

Вот и в проблеме нагрева короны наметилось решение. Перелом произошёл после второго запуска аппарата FOXSI. Команда исследователей во главе с Син-носукэ Исикавой из Японского аэрокосмического агентства (JAXA) проанализировала данные, полученные инструментом. Его чувствительности хватило, чтобы выделить из общего рентгеновского излучения Солнца высокоэнергичные кванты, которые образуются при вспышках. Но никаких крупномасштабных вспышек в поле зрения аппарата в то время не было.

Ученые интерпретируют результат как возможное свидетельство тех самых нановспышек. По крайней мере, это излучение было испущено веществом с температурой выше десяти миллионов градусов. Такая оценка заставляет отбросить некоторые гипотезы, объясняющие механизмы нагрева короны, и служит веским аргументом в пользу "вспышечной" модели.

Ученые признают, что вопрос все еще не закрыт окончательно. В ближайшие годы ожидается запуск новых, еще более чувствительных инструментов, способных обнаруживать нановспышки. И тогда, возможно, загадка, много лет мучающая астрономов, будет окончательно разгадана.

Уже в следующем году ожидается запуск зонда, который подойдет к Солнцу на рекордно близкое расстояние.