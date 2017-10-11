Первый канал открыл голосование за артистов, которые примут участие в новогоднем эфире, сообщает пресс-служба телеканала.

Выбрать можно трех из 60 исполнителей, которых чаще всего слушают пользователи "Одноклассников". В этот список вошли "Грибы", IOWA, "Каспийский груз", "Время И Стекло", Мот, Егор Крид, Валерия, Лолита, Полина Гагарина, Стас Михайлов и другие артисты.

После участия в голосовании можно посмотреть текущий рейтинг.

На данный момент в десятку входят "Ленинград", MBAND, Alekseev, Наргиз, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Artik pres. Asti, Ольга Бузова, Макс Барских и Баста.

Проголосовать за понравившихся исполнителей можно в десктопной и мобильной версиях "Одноклассников" и в приложениях социальной сети для iOS и Android. Голосование продлится до 30 октября.

"Голосование за участников новогодней ночи на Первом — инструмент прямого влияния зрителей на формирование телевизионного контента. Именно зрители вот уже пять лет в прямом эфире выбирают победителей "Голоса". Получается неплохо. Посмотрим, как все выйдет с Новым годом. В успехе эксперимента заинтересованы все", — отметил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.