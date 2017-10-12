Читатели Amic.ru выбирают название для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольской. На данный момент самым популярным является вариант "бульвар Серебряный". По мнению читателей, это вполне логично, так как рядом с этой территорией находится бывший сереброплавильный завод, с которого началась история Барнаула. За "бульвар Серебряный" проголосовали 230 человек.

На втором месте по популярности — "Ползуновский бульвар", за который отдали свои голоса 111 человек. Таким образом барнаульцы хотят увековечить память великого земляка – изобретателя-самоучки Ивана Ползунова.

Третье место у варианта "Медвежий угол". За него проголосовали 105 человек. Дело в том, что уже на протяжении многих лет медведь является неофициальным символом Барнаула. А власти города разместили на Мало-Тобольской улице статую бредущего медведя, пояснив, что это хранитель и защитник Барнаула и его жителей, а встреча с ним сулит успех и удачу.

И 87 участникам опроса понравилось название "Алтын", предложенное доктором медицинских наук, профессором Игорем Шахматовым, заведующим кафедрой нормальной физиологии АГМУ.

"Алтыном называлась трехкопеечная серебряная монета, которую в России начали чеканить с 1704 года. Таким образом, серебро, выплавленное на Барнаульском сереброплавильном заводе, использовалось в большом количестве и для его изготовления. Название краткое, легкопроизносимое, отчасти перекликается с Арбатом. Ну и, самое главное, первые три буквы (Алт) отчётливо и легко увяжутся у барнаульцев и гостей города с Алтаем", — обосновал свое предложение профессор.

Напомним, в опросе представлены 10 наиболее интересных вариантов, предложенных жителями города. Всего участие в голосовании приняли 764 человека. Все варианты от читателей мы передадим в администрацию Барнаула.