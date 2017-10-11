На территории Антарктиды образовалась дыра, по размерам сопоставимая с Верхним озером в Северной Америке или американским штатом Мэн (около 90 тысяч квадратных километров), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Motherboard.

По словам специалиста по физике атмосферы из Университета Торонто, профессора Кента Мура, это образование выглядит "так, как будто вы просто пробили дыру во льду".

Такого рода полыньи обычно образуются в прибрежных регионах Антарктиды, однако в этом случае она появилась в сотнях километрах от кромки льда благодаря каким-то "неизвестным процессам".

"Если бы у нас не было спутника, мы бы не знали, что она там есть", — отметил Мур.

По его словам, в 1970-е годы примерно в этом же месте уже появлялась подобная полынья. Но из-за отсутствия технических средств ученые так и не смогли изучить ее должным образом.

Мур и его коллеги при помощи спутников и роботов для работы на глубине собираются найти ответы на вопросы, возникшие еще в 1970-е.