Пресс-секретарь Роскомнадзора подозревается в мошенничестве

Против пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского возбуждено уголовное дело, он подозревается в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Чертановского районного суда.

"Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК России; ст.108 УПК России). Отклонено", — говорится в материалах суда.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров не стал комментировать информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Ампелонского и руководителя одного из департаментов Бориса Едидина, сообщает "Интерфакс". "Не комментирую", — сказал Жаров.

В картотеке Мосгорсуда Ампелонский и Едидин названы обвиняемыми по ст. 159 ч. 4 УК РФ, которая описывает "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Деталей о сути обвинения картотека не содержит