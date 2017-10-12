Сенатор рассказала, кто может рассчитывать на перерасчет пенсии

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что на перерасчет пенсий по нестраховым периодам могут рассчитывать несколько категорий граждан, сообщает "Парламентская газета".

"В первую очередь на перерасчет по нестраховым пенсиям имеют право те россияне, которым социальная выплата назначена до января 2015 года. Кроме того, имеет смысл обратиться за перерасчетом в том случае, если у женщины или мужчины в семье в период рождения детей была невысокая заработная плата", — отметила Бибикова.

Кроме того, прибавку могут получить пенсионеры, имеющие небольшой трудовой стаж, либо те, у кого стаж на 2002 год превышал сорок лет.

"Прибавка может быть разной, все индивидуально и зависит от уровня зарплаты гражданина. Перерасчет происходит с месяца, следующего после месяца обращения — то есть если вы обратились в Пенсионный фонд в октябре, прибавка должна быть назначена с октября", — пояснила сенатор.