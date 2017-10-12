Перечень льготников по оплате за жилищно-коммунальные услуги расширят

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об определении мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан. Законодательная инициатива направлена на приведение законодательства в соответствии с Жилищным кодексом РФ, пишет "Парламентская газета".

В соответствии с принятыми в 2016 году поправками в Жилищный кодекс, расходы на оплату за тепловую энергию были исключены из состава расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Вместе с тем в других законах устанавливаются меры социальной поддержки отдельных категорий граждан — ветеранов, инвалидов, участников ликвидации на Чернобыльской АЭС и других.

Законопроект предусматривает, что при расчете компенсации расходы на оплату за тепловую энергию включены в расходы по оплате коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

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