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Прогрессивный налог на доходы рассмотрят в Госдуме в четырех вариантах

, ИА "Амител"
10% наиболее обеспеченных граждан РФ в 16 раз богаче 10% наименее обеспеченных

Пакет законопроектов, касающихся введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, планируется рассмотреть в Госдуме 12 октября. Предложения поступили сразу от трех фракций Госдумы — "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ, пишет "Парламентская газета". В частности, к примеру, предлагается освобождение от уплаты НДФЛ граждан, получающий меньше 180 тысяч рублей в год, и введение НДФЛ в размере половины всего годового дохода для тех, у кого он превышает 200 миллионов в год.

Ранее Комитет Государственной думы по бюджету и налогам большинством голосов высказался против принятия в первом чтении законопроекта о введении прогрессивной шкалы ставок налога на доходы физических лиц и рекомендовал отклонить в первом чтении любой из предложенных законопроектов.

Депутаты от "Справедливой России" предлагают изменения в Налоговый кодекс, которые коснутся граждан, доход которого превысил с начала года 24 миллиона рублей. Если доход будет больше этой суммы, но не превысит 100 миллионов рублей, нужно будет уплатить 25% со своих доходов вместо обычных 13%. На годовой доход в интервале от 100 миллионов до 200 миллионов рублей налог составит 35%, а по доходам свыше 200 миллионов рублей — 50%.

В документе отмечается, что повышенный налог коснется минимального количества лиц, но именно тех, на кого приходится большая доля доходов трудоспособного населения России. По данным УФНС по Москве за 2013 год доходы, превышающие 24 миллиона рублей, задекларировали около 2 800 человек. При этом совокупная сумма их доходов составила 484 миллиарда рублей. Так что только в этом случае речь может идти как минимум о дополнительных 70 миллиардах для бюджета.

Депутаты от ЛДПР также предлагают рассчитывать размер НДФЛ в зависимости от уровня годового дохода налогоплательщика, но по другой схеме.

Особенностью законопроекта ЛДПР является то, что люди, получающие менее 180 тысяч рублей в год, должны быть полностью освобождены от уплаты подоходного налога. Для физических лиц с доходом от 180 001 до 2 миллионов 400 тысяч  рублей предлагается ставка НДФЛ в размере 13% с суммы, превышающей 180 тысяч рублей. Налог на доход от 2 миллионов 400 тысяч до 100 миллионов составит 288 600 рублей плюс 30% с суммы, превышающей 2 миллиона 400 тысяч. Доход выше 100 миллионов должен облагаться налогом в размере 29 миллионов 568 тысяч 600 плюс 70% с суммы, превышающей 100 миллионов рублей.

"10% наиболее обеспеченных граждан РФ в 16 раз богаче 10% наименее обеспеченных. В зарубежных странах данный показатель существенно меньше. В Германии, Австрии, Франции — от 5 до 7, а в Швеции, Дании, Финляндии, Японии и Южной Корее — от 3,5 до 5", — говорится в пояснительной записке законопроекта ЛДПР.

Депутаты от КПРФ также предложили свою прогрессивную шкалу подоходного налога, но в зависимости от месячного дохода физического лица. К примеру, сумма дохода до 400 тысяч рублей в месяц должна облагаться НДФЛ по действующей на сегодня основной ставке — 13%. Доходы свыше миллиона в месяц ждет налог в размере 50%.

Также может быть рассмотрен еще один — четвертый — законопроект, касающийся прогрессивной ставки НДФЛ, от депутатов Сергея Миронова и Олега Нилова. Депутаты считают эту систему несправедливой и не соответствующей практике мирового законодательства текущую ставку в 13%.

"Во Франции доходы, превышающие 1 миллион евро в год, облагаются налогом по ставке 75%. В Германии доходы, превышающие 250 тысяч евро в год, облагаются по ставке 45%. В Великобритании доходы, превышающие 150 тысяч фунтов стерлингов в год, облагаются по ставке 45%. Также высоки предельные ставки и в других европейских странах. В Израиле — 57%, в Швеции — 56,6%, в Бельгии — 53,7%, в Дании — 52,2%, в Нидерландах — 52%", — приводятся данные в документе.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.10.2017 06:50
месный

У нас и так налог 43%, а ещё 18% когда что-то покупаешь платишь.

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12.10.2017 08:18
- гость -

Повышение НДФЛ коснется относительно небольшой группы граждан. Доходы 3-10 млн руб показывали 448,8 тысяч человек, а свыше 10 млн руб — всего 35,4 тысячи россиян. Из них доходы превышающие 1 млрд руб в год были у 424 человек.

Согласно расчетам авторов законопроекта, на снижении ставки НДФЛ для самых бедных, бюджеты регионов, куда зачисляется этот налог, потеряют всего 71,68 млрд руб. Для граждан со средними доходами ничего не поменяется. Группа граждан с высокими доходами (3-10 млн руб.) заплатит всего на 78,54 миллиарда рублей больше, по сравнению с текущей ставкой.

А вот богатым придется раскошелиться. В общей сложности, с них может быть дополнительно получено 1,23 трлн рублей.

Рассчитывать на то, что этот законопроект будет принят — не приходится.

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