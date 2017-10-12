Госдума рассмотрит несколько вариантов отмены транспортного налога

Государственная Дума 12 октября рассмотрит пять аналогичных законопроектов по отмене транспортного налога. Общая идея сводится к тому, что фактически транспортный налог начисляется за владение автомобилем, а не за пользование дорогами и отменить его нужно для снижения социальной напряженности.

Ранее все инициативы не были рекомендованы к принятию в первом чтении Комитетом Госдумы по бюджету и налогам. В Правительстве идею также не поддерживают, поскольку это лишит бюджет 146 миллиардов рублей.

Поручение рассмотреть варианты отмены транспортного налога было дано Владимиром Путиным еще в 2012 году. После данной инициативы президента российские автолюбители получили сверху дополнительный акциз на топливо, причем и обязательный ежегодный сбор так и не отменили, хотя это должно было стать компенсацией за повышение акцизных ставок.