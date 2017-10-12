Украина направила Венгрии ноту протеста, обвинила в поддержке сепаратизма и потребовала запретить проведение акции под названием "Самоопределение для Закарпатья". Об этом пишет РИА "Новости".

"Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", — написал на своей странице в Twitter глава украинского МИД Павел Климкин.

Остается неизвестным, где эта акция будет проведена.