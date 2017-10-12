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Новости

Украина направила Венгрии ноту протеста

, ИА "Амител"
Украина против акции под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья"

Фото: glavpost.ua

Украина направила Венгрии ноту протеста, обвинила в поддержке сепаратизма и потребовала запретить проведение акции под названием "Самоопределение для Закарпатья". Об этом пишет РИА "Новости".

"Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", — написал на своей странице в Twitter  глава украинского МИД Павел Климкин.

Остается неизвестным, где эта акция будет проведена. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

12.10.2017 09:01
iOne

Нужен референдум !!!

0  0
12.10.2017 09:08
- гость -

Закипает в шароварах.

0  0
12.10.2017 09:36
- гость -

Дострыбались укропы.

0  0
12.10.2017 10:03
- гость -

Венгры вам еще подложат свинью за закон о языках для малых народов. они заявили о пересмотре соглашения об ассоциации с ЕС, а так как в ЕС все решается только единогласно, то венгры могут хохлов выкинуть из Европы.

0  0
12.10.2017 10:05
- гость -

Это врятли, потому что основные решения принимаются в фашингтоне.

0  0
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