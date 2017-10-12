Ярмарка ремесел "Покровская" пройдет в субботу, 14 октября, на пешеходной улице Мало-Тобольской, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.

На ярмарке будут представлены работы мастеров-ремесленников из Барнаула, Бийска, Троицкого, Тальменского, Первомайского, Ребрихинского районов и других населенных пунктов Алтайского края.

Ярмарки будут работать с 12.00. На ярмарке гости смогут купить изделия из кедра, вязаные игрушки, украшения, изделия из шерсти, бисера, а также национальные костюмы.

На площадках будут работать детские аниматоры, а на сцене выступят творческие коллективы.