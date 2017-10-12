День открытых дверей в управляющих компаниях Алтайского края пройдет в четверг, 12 октября. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Мероприятие пройдет с 16.00 до 19.00. Жители края в это время смогут обратиться в свою управляющую организацию за решением жилищно-коммунальных проблем и получить ответы на интересующие вопросы. Всего в акции примут участие более 70 управляющих компаний.

Напомним, впервые акция прошла в Алтайском крае в мае по инициативе губернатора Александра Карлина. Тогда из 200 компаний участие приняли 11 организаций.