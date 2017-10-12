Специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что на нашу планету надвигается магнитная буря. Ее воздействие метеозависимые люди почувствуют 13 и 14 октября. По словам медиков, в эти дни необходимо беречь себя, потому что даже небольшая буря может сказаться на самочувствии.
Как пережить магнитные бури, откуда они берутся и на что влияют — смотрите в нашей инфографике. Для увеличения картинки нажмите на нее.
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Энерговыделение мощной солнечной вспышки может достигать 6×1025 джоулей, что составляет около 1⁄6 энергии, выделяемой Солнцем за секунду, или 160 млрд мегатонн в тротиловом эквиваленте, что, для сравнения, составляет приблизительный объем мирового потребления электроэнергии за 1 миллион лет.
Фотоны от вспышки достигают Земли примерно за 8,5 минут после её начала; далее в течение нескольких десятков минут доходят мощные потоки заряженных частиц, а облака плазмы от солнечной вспышки достигают нашей планеты только через двое-трое суток.
По сути дела вспышка это рентгеновское излучение достигаемое земли.