Специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что на нашу планету надвигается магнитная буря. Ее воздействие метеозависимые люди почувствуют 13 и 14 октября. По словам медиков, в эти дни необходимо беречь себя, потому что даже небольшая буря может сказаться на самочувствии.

Как пережить магнитные бури, откуда они берутся и на что влияют — смотрите в нашей инфографике. Для увеличения картинки нажмите на нее.