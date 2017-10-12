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Андрей Малахов решил основать новую телевизионную компанию

, ИА "Амител"
Эта информация появилась на сайте журнала StarHit

Фото: Mmgp.ru.zogame.ru

Телеведущий Андрей Малахов, не так давно покинувший Первый канал, решил основать собственную компанию. Она получила название "ТВ Хит", ее сотрудники будут заниматься производством проектов для телевидения, пишет "Лента.ру".

Информация об этом появилась на страницах сайта журнала StarHit. Среди акционеров новой компании назван Андрей Малахов и продюсер и медиаменеджер Александр Митрошенков, уставной капитал между ними поделен 50 на 50. Также известно, что бывший ведущий "Пусть говорят" займет здесь пост генерального продюсера, а гендиректором станет член Академии российского телевидения Александра Новикова.

Напомним, что на данный момент Малахов работает ведущим нового игрового шоу "Стена" на телеканале "Россия 1", а также ведет свое ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.10.2017 09:56
- гость -

не взлетит

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