Отечественная лента "Скрипка", созданная режиссером и продюсером Константином Фамом, вошла в лонг-лист престижной кинопремии "Оскар". Картина, в основе которой лежат материалы о жизни еврейских музыкантов, погибших в период Второй мировой войны, поборется за награду в категории "Лучший игровой короткометражный фильм".

Как пишет "Российская газета", в основе сюжета "Скрипки" история музыкального инструмента еврейского мастера. Эта короткометражка будет последней в киноальманахе "Свидетели", который посвятили памяти жертв Холокоста, а на большом экране ее можно будет посмотреть зимой 2018 года.