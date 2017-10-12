Пассажир, который устроил дебош во время полета из Москвы в Нью-Йорк на самолете "Аэрофлота", оказался директором проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития Алексей Черекаев. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщалось ранее, инцидент произошел еще 8 октября. По дороге в Нью-Йорк мужчина упал на пассажирку с детьми в бизнес-классе и спровоцировал драку с другим пассажиром. Также он ударил бортпроводницу.
Никто не смог его утихомирить, тогда другие пассажиры вместе с экипажем связали его ремнями безопасности. Сейчас решается вопрос о возбуждении против Черекаева уголовного дела по статье "Хулиганство".
Комментарии
Гордость Нашей страны.
1. что русский - было ясно с самого начала
2. Раз топ-менеджер, то можно простить, как всегда
го вно не мужик.
ну перебрал, к врагам же летел - готовился.
12.10.2017 10:25
- гость -
а при чём здесь русский?
или хочешь сказать интуристы не бухают?
12.10.2017 11:03
- гость -
или хочешь сказать интуристы не бухают?
Не видел ни одной новости про бухих иностранных авиадебоширов
Примерный семьянин, много лет работал без отпуска.
Перебрал слегка, расслабился.
А вы на него набросились.
Быдло оно и есть быдло. И никакими званиями и деньгами сущность не скрыть
Черекаев так-то не русская фамилия
12.10.2017 11:12
- гость -
специально для тебя, из последнего (07.07.17)
В США дебошир самолета, который летел из Сиэтла в Пекин, попытался проникнуть в кабину пилота, сообщает CNN.
В результате инцидента три человека получили ранения. Известно, что пострадавшими стали два пассажира и один член экипажа.
Лайнер вынужден был вернуться в аэропорт вылета.
12.10.2017 11:41
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это исключение
как известно, исключение подтверждает правило
шучу шучу
12.10.2017 11:41
- гость -
Где там написано, что он бухой?
12.10.2017 11:44
- гость -
12.10.2017 11:44
- гость -
да конечно, жители цивилизованных СШП никак не могут дебоширить, а бухать - так вообще ни-ни.
по секрету скажу, алкоголь в СШП вообще только для русских эмигрантов продается, а местные все поголовно трезвенники)
12.10.2017 11:49
- гость -
Где в той новости, которую ты привёл - написано, что он был бухой? Не надо демагогии.