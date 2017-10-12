Пассажир, который устроил дебош во время полета из Москвы в Нью-Йорк на самолете "Аэрофлота", оказался директором проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития Алексей Черекаев. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, инцидент произошел еще 8 октября. По дороге в Нью-Йорк мужчина упал на пассажирку с детьми в бизнес-классе и спровоцировал драку с другим пассажиром. Также он ударил бортпроводницу.

Никто не смог его утихомирить, тогда другие пассажиры вместе с экипажем связали его ремнями безопасности. Сейчас решается вопрос о возбуждении против Черекаева уголовного дела по статье "Хулиганство".