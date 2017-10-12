Два человека пострадали при столкновении трех автомобилей вечером в среду, 11 октября, на улице Ковыльной в Барнауле. Об этом сообщает "Алтайская правда".

В ГИБДД сообщили, что ДТП произошло в 21:36 около здания № 2Ж. Водитель на Renault Fluence выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя машинами: Toyota Ipsum (за рулем был водитель 1986 г.р.) и ВАЗ 2174 (водитель 1979 г.р.).

В результате аварии травмы получили сам водитель Renault Fluence и водитель ВАЗа. Водителя иномарки госпитализировали, а второму водителю оказали помощь на месте.