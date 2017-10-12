Одежда российского производства в следующем году станет дешевле из-за обнуления таможенных пошлин на трикотажные полотна и вискозные волокна. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на информацию пресс-службы Минпромторга.
В ведомстве отмечают, что из-за снижения пошлин на сырье снизится себестоимость готовой продукции. В связи с этим будет повышена их конкурентоспособность. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос по тарифной политике и в отношении синтетического текстиля.
Эксперты уверены, что из-за обнуления пошлин цена на российскую одежду упадет на 10%.
Комментарии
верхонки и фуфайки?
12.10.2017 11:00
- гость -
ты удивишься, но практически всё, что ныне продается в многочисленных ТЦ - это российского производства, даже с лейблами импортных контор.
12.10.2017 11:02
- гость -
Ога, производят 4 млн муж костюмов, 4 млн жен платьев, 2 млн курток на овер 140 млн населения. Носков по паре на человека изготовить не могут. А в ТРЦ всё российское
ria.ru/legprom/20170919/1505053539.html
А ведь прав 12.10.2017 11:00 - гость -
Легкая промышленность только спецодежду шить может. Больше 170 млн комплектов в год
12.10.2017 11:16
- гость -
>>Больше 170 млн комплектов в год
По штуке на харю выходит, да ещё и с запасом. Так ведь не берутЪ.
12.10.2017 11:12
- гость -
оставь свою ухмылку самому себе.
например Бершка, Ойшо, Твое, Н&М, Глория Джинс и т.д. - это русского пошива