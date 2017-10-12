Одежда российского производства в следующем году станет дешевле из-за обнуления таможенных пошлин на трикотажные полотна и вискозные волокна. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на информацию пресс-службы Минпромторга.

В ведомстве отмечают, что из-за снижения пошлин на сырье снизится себестоимость готовой продукции. В связи с этим будет повышена их конкурентоспособность. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос по тарифной политике и в отношении синтетического текстиля.

Эксперты уверены, что из-за обнуления пошлин цена на российскую одежду упадет на 10%.