Алтайский край вошел в число пяти регионов, которые получат наиболее крупные дотации на бюджетную обеспеченность. Вместе с нашим краем в этом списке находятся Дагестан, Якутия, Камчатский край и Чечня.

Как пишет РБК, эта пятерка заберет себе 30% дотаций в 2018 году. Алтайский край может рассчитывать на сумму чуть больше, чем 27 млрд рублей. Больше всех денег получит Дагестан — 59 млрд рублей. При этом сумма станет на 6,6 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

На втором месте Якутия, которой достанется 43,94 млрд. На третьем — Камчатский край, который получит более 39,3 млрд рублей. Алтайский край находится на четвертом месте. Его дотации на выравнивание бюджета в 2018 году вырастут на 4,5 млрд рублей. Интересно, что Чечня получит ненамного меньше Алтая — около 27 млрд рублей.

Всего на выравнивание бюджета в 2018 году в федеральном центре заложено 645,1 млрд рублей. РБК напоминает, что в 2016 году Минфин заявил о смене модели поддержки региональных бюджетов. В частности, было решено сократить выдачу бюджетных кредитов. Кроме того, сейчас объем дотации зависит от уровня финансовой обеспеченности на душу населения.