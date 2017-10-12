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Алтайский край вошел в топ регионов, которые получат крупнейшие дотации

, ИА "Амител"
Чечня получит денег меньше, чем Алтайский край

Алтайский край вошел в число пяти регионов, которые получат наиболее крупные дотации на бюджетную обеспеченность. Вместе с нашим краем в этом списке находятся Дагестан, Якутия, Камчатский край и Чечня.

Как пишет РБК, эта пятерка заберет себе 30% дотаций в 2018 году. Алтайский край может рассчитывать на сумму чуть больше, чем 27 млрд рублей. Больше всех денег получит Дагестан — 59 млрд рублей. При этом сумма станет на 6,6 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

На втором месте Якутия, которой достанется 43,94 млрд. На третьем — Камчатский край, который получит более 39,3 млрд рублей. Алтайский край находится на четвертом месте. Его дотации на выравнивание бюджета в 2018 году вырастут на 4,5 млрд рублей. Интересно, что Чечня получит ненамного меньше Алтая — около 27 млрд рублей.

Всего на выравнивание бюджета в 2018 году в федеральном центре заложено 645,1 млрд рублей. РБК напоминает, что в 2016 году Минфин заявил о смене модели поддержки региональных бюджетов. В частности, было решено сократить выдачу бюджетных кредитов. Кроме того, сейчас объем дотации зависит от уровня финансовой обеспеченности на душу населения.


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Комментарии

12.10.2017 10:37
- гость -

Дотации в Якутию????Не смешите!!!

0  0
12.10.2017 10:53
- гость -

Москве надо все дотации отдать.

0  0
12.10.2017 11:27
- гость -

Ну наконец-то, будет чего п..опилить!

0  0
12.10.2017 11:56
- гость -

не может быть такого что бы никто ничего не украл

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