Тело советской и грузинской актрисы Лики Кавжарадзе найдено в ее квартире в Тбилиси, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Rustavi 2.
Актриса скончалась на 58-м году жизни. Пока неизвестна причина смерти. По предварительным данным, следы насилия на теле женщины отсутствуют.
Министерство культуры Грузии выразило глубокие соболезнования семье и близким Лики Кавжарадзе, звезды грузинского кино.
Президент страны Георгий Маргвелашвили заявил, что Кавжарадзе "была выдающейся актрисой, которая пользовалась большой любовью и уважением людей".
Комментарии
Не знал такую выдающуюся актрису(Соболезнования родным....
Согласно уточненным сведениям, тело актрисы без признаков жизни было обнаружено в квартире Кавжарадзе. В настоящий момент нет информации о причинах смерти артистки. Но в близком окружении звезды советского кино пояснили, что она испытывала проблемы с сердцем и, судя по всему, смерть наступила от сердечного приступа.
красивая была женщина, соболезнования родным и близким
а кто это
Землячка Саакашвили
Марита в фильме Абуладзе Древо желаний, больше не помню