Итальянский модный дом Gucci со следующего года полностью прекратит использовать мех животных в своих коллекциях, пишет РИА "Новости".

Как рассказал генеральный директор компании Марко Биззарри, такое решение отражает "безусловную приверженность сделать экологичность неотъемлемой частью" бизнеса компании.

Меховые вещи из прошлых коллекций планируют выставить на благотворительном аукционе. Вырученные средства будут перечислены в фонды организаций по защите животных.