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Новости

Модный дом Gucci прекратит с 2018 года использовать мех животных

, ИА "Амител"
Это решение продиктовано экологичностью

Фото: pixabay.com

Итальянский модный дом Gucci со следующего года полностью прекратит использовать мех животных в своих коллекциях, пишет РИА "Новости".

Как рассказал генеральный директор компании Марко Биззарри, такое решение отражает "безусловную приверженность сделать экологичность неотъемлемой частью" бизнеса компании.

Меховые вещи из прошлых коллекций планируют выставить  на благотворительном аукционе. Вырученные средства будут перечислены в фонды организаций по защите животных.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

12.10.2017 11:36
- гость -

сделать экологичность неотъемлемой частью бизнеса компании

то есть поспособствуем загрязнению природы выбросами от химпредприятий производящих искуственный мех )))

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