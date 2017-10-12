Фото: "Росводоканал Барнаул"

Специалисты "Росводоканал Барнаул" за долг, который превышает 5,5 тысяч рублей, отключили водоснабжение жителю улицы Абаканской, 16. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отключение от водоснабжения продолжалось около 30 минут. Был произведен видимый разрыв водопровода с установкой заглушек в водопроводном колодце. Теперь до полного погашения долга сотрудники водоканала будут контролировать состояние водопровода.

"Возникают ситуации, когда абоненты самостоятельно пытаются восстановить водопровод, чтобы вновь получить воду. Но в данном случае они получат лишь дополнительные штрафы за самовольное пользование, которые существенно увеличат сумму задолженности", — сказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Таскин.

В самое ближайшее время сотрудники компании планируют отключить водоснабжение еще более чем 30 абонентам. Речь идет о домах, расположенных на улицах Балабанова, Воровского, Кирсараевской, Интернациональной.