В отпуск летом 2017 года смогли пойти только 67% барнаульцев. 4% планируют пойти на отдых позже. А 15 % не были в отпуске и не планируют. Такие данные сообщает служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, которая провела опрос среди горожан.

Каждый десятый из тех, кто не пошел в отпуск этим летом, сообщил о том, что экономит деньги на будущую поездку. Еще 22% побоялись потерять в зарплате. И почти половина барнаульцев признались, что просто не могут позволить себе поездку в отпуск, поэтому просто решили остаться работать.

Что касается тех, кто все-таки позволил себе отдохнуть, половина участников опроса сообщили, что отпуск прошел лучше, чем ожидалось, и что отдохнуть удалось хорошо.

А вот каждый десятый подумывал об увольнении.

Предпочтения барнаульцев по отдыху этим летом разделились: путешествия по России и заграничные поездки пользовались почти одинаковой популярностью среди барнаульцев.

Также интересно, что выезд за границу предпочитали медики и маркетологи. А вот 48% представителей топ-менеджмента выбрали путешествия по России и остались на российских курортах.

Юристы и представители ИТ чаще других выбирают походы и загородные пикники.

Каждый четвертый молодой специалист отдохнул дома на диване или у компьютера.