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"Лишний раз свет не отключаем": гендиректор БГЭС о рубильнике и должниках

, ИА "Амител"
Энергетики лояльны к своим клиентам и рубильником не угрожают

Генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади в прямом эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле рассказал о принципах работы компании со своими абонентами. Если сократить все интервью до тезисов: энергетики лояльны по отношению к своим клиентам, дают им возможность заплатить и рубильником не угрожают. Вместе с тем сожалеют, что не могут арестовать и продать жилье должника, не забывают начислять пени и советуют брать выгодные банковские кредиты тем, кто все-таки накопил долги за свет. Предлагаем вам наиболее полезные выдержки из интервью.

О вариантах для должников

К сожалению, вариантов для тех, кто не рассчитывается с долгами за свет, не так много, как хотелось бы. Например, мы не можем арестовать, а тем более продать, единственное жилье должников. Поэтому приходится искать компромисс. Мы предоставляем малоимущим рассрочку и при этом не отключаем у них свет.

Про пени за забывчивость

Если два месяца вы забываете платить за свет, не исключено, что к вам придут в гости и принесут уведомление о предстоящем отключении. Таким образом, наши контролеры напомнят вам об обязанности оплачивать потребленную электроэнергию до 10-го числа каждого месяца. Ничего страшного в этой ситуации нет. Достаточно просто вспомнить и погасить долг, а заодно и пеню, которая будет начислена за забывчивость. Мы всегда идем навстречу забывчивым гражданам и не злоупотребляем возможностью лишний раз отключить у них свет.

Как не купить квартиру с чужими долгами

 

В чистом виде приобрести квартиру с долгами невозможно. Однако, если вы не оформляете свой договор энергоснабжения с момента приобретения квартиры и не начинаете отсчет по счетчику с чистого листа, ваши долги за электроэнергию смешиваются с долгами предыдущего хозяина. Тогда невозможно понять, кто, в какой период потребил электроэнергию. Делить долги между старым и новым хозяином недвижимости будет суд. Однако покупать чистую квартиру без долгов не обязательно, они могут числиться за старыми хозяевами. Таких историй у нас много. Даже если старый собственник уедет в другой город, вместе с приставами мы разыщем его и взыщем имеющуюся задолженность. Новым же хозяевам во избежание неприятностей следует сразу после оформления договора купли-продажи или акта передачи недвижимости прийти в горэлектросеть и открыть лицевой счет. К вам придет инспектор и снимет показания прибора учета, с них начинается ваша жизнь в электрической сфере.

Про выгодные кредиты и пени

Наш абонент накопил достаточно большой долг – около 140 тысяч рублей, который не мог выплатить. Свет абоненту отключили, и разумного компромисса мы не нашли. В конце концов людям надоело жить без света, они взяли кредит и рассчитались с долгами. Почему они не хотели брать рассрочку? Потому что проценты пени и неустойки, которые они должны были заплатить, достаточно большие – 26% годовых. Кредит им обошёлся значительно дешевле. Я бы рекомендовал нашим абонентам с полной серьезностью рассматривать такой вариант. Обращаться стоит исключительно в серьезные организации, банки, где действительно кредитные ставки меньше 26% годовых, а не идти в конторы "быстроденьги". Там экономика не будет в вашу пользу.

Свет по ГОСТу

Электроэнергия по ГОСТу – это плюс-минус 10% от напряжения 220 или 380 вольт. Для того, чтобы определить качество электроэнергии в вашем доме, потребуется специальное оборудование. Однако сам по себе факт, что вы что-то замерили, большой пользы не принесет. Процедура фиксации уровня напряжения лично вами не сможет являться достаточным основанием для перерасчета. Как правило, именно сложность доказывания не позволяет абоненту воспользоваться своим правом потребовать или добиться в судебном порядке снижения ежемесячной платы, которое носит чисто символический характер. Если у вас действительно низкое напряжение, гораздо правильнее и проще написать письмо, обратиться в сетевую компанию, горэлектросеть, в управляющую компанию для устранения причин. При этом стоит учесть, что низкое напряжение в многоквартирном доме входит в зону ответственности ТСЖ или управляющей компании. Как правило, скачки вызваны тем, что кто-то использует мощную технику или в подвале организовано производство, соответственно, сети не выдерживают нагрузку.

Техприсоединение – чудо возможно

Оперативно оформить техприсоединение к электросетям возможно. Даже если у человека цейтнот, за 10-14 дней ваш объект присоединят к электросетям при следующих условиях: технологическое присоединение не связано с увеличением мощности, ваш участок или стройка находятся недалеко от существующей линии электропередачи, которая не требует реконструкции, у абонента готово токопринимающее устройство, есть счетчик и есть что подключать к электричеству. Во всех других ситуациях срок технологического присоединения составляет от 4 до 6 месяцев. Однако, как правило, наши коллеги из Барнаульской сетевой компании сталкиваются с ситуациями, когда заявитель сам долгое время не может организовать прием электрической энергии и предоставить им возможность подключить его.

Личный кабинет в деле

Личный кабинет на сайте Барнаульской горэлектросети запущен. При несложной процедуре регистрации вы можете узнать свою задолженность, оплатить ее, передать показания, распечатать счет на оплату. Адрес сайта - www.bges.ru. Регистрируйте свой личный кабинет, тестируйте, оставляйте нам сообщения, если что-то не нравится или есть какие-то предложения по улучшению работы, мы будем над этим работать.

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