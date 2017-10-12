Жителю Канады Дэну Найстедту удалось случайно запечатлеть на камеру квадрокоптера борьбу волка и лося на озере на севере провинции Онтарио. Об этом пишет газета "Известия".

Борьба животных была снята с дрона Phantom 4 Pro.

"Захватил этот кадр случайно, снимая некоторые пейзажи в Северном Онтарио. Был взволнован взглядом лося, ожидая что-то неожиданное", — сказал автор видео.