Жителю Канады Дэну Найстедту удалось случайно запечатлеть на камеру квадрокоптера борьбу волка и лося на озере на севере провинции Онтарио. Об этом пишет газета "Известия".
Борьба животных была снята с дрона Phantom 4 Pro.
"Захватил этот кадр случайно, снимая некоторые пейзажи в Северном Онтарио. Был взволнован взглядом лося, ожидая что-то неожиданное", — сказал автор видео.
Комментарии
чуть не потанула собачка уххххх прям дух захватило
Лось живой остался?
Какая реклама Phantom 4 Pro и северного Онтарио!
Лось ссыклявый, надо было добить копытами волчару в воде
Лось мог бы упасть на бок и раздавить волка, когда тот ему в ногу впился, или пойти на глубину и утопить волка, или броситься на охотников с ружьями и забить их ногами, пока они ружья бы заряжали, НО, это если бы у лося были мозги.
Бегемот самый сильный, львов и крокодилов разрывает, лодки с людьми топит.
Ух молодец лось, топил волка и победил, вообще всех мясоедов надо на отстрел, пора кончать с жестокостью в мире.
13:44 тогда б волки вымерли, а лоси заседали в парламенте
а Рогозин говорят, придумал летающий велосипед, в порядке импортозамеoения так сказать LoL