Британская фирма Ascension Flights планирует провести похороны в космосе уже в ноябре этого года, сообщает ФАН.

Как уточняет издание, прах человека будет развеян на высоте 34 километров над поверхностью планеты. Эта услуга будет стоить около 795 фунтов стерлингов (60 тысяч рублей). Британская компания займется организацией доставки урны с прахом в космос.

Издание сообщает, что компания провела испытания урны с умершими домашними питомцами. В результате испытания прошли удачно.

Траурная церемония будет записана на видео, а затем ролик передадут родственникам.

Ascension Flights is launching a funeral service offering the opportunity to scatter ashes in space.Would you like your ashes sent to space? pic.twitter.com/1iwo4UWfUJ