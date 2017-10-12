Как жить, если потеря всего – только начало трудного пути? В новом сериале "Исчезнувшая" есть все: от загадочной и полной неожиданных поворотов истории до звездного актерского состава. Главная тайна сезона будет раскрыта с 16 октября в 21:00 на "Домашнем".

Мир Кати Савельевой (ее играет Анна Снаткина) рушится в одночасье – жених пропал, из квартиры выгнали, а сама она оказывается в тюрьме по обвинению в убийстве. Внезапно кто-то вносит за нее залог, а возле дома девушку поджидает адвокат влиятельного бизнесмена Игоря Пашкова (Кирилл Гребенщиков).

Он предлагает Кате сделку – она должна исчезнуть. Савельева соглашается, даже не подозревая, какая встреча ждет ее впереди. Почему именно она? Какая тайна скрыта за этим исчезновением? Ответы на эти и другие вопросы – в новом детективном сериале "Исчезнувшая" на телеканале "Домашний" c 16 октября в 21:00.

Режиссер Юсуп Разыков сам написал сценарий и тщательно подбирал каждого актера. Актерский состав таинственного сериала богат звёздами: Анна Снаткина, Кирилл Гребенщиков, Данила Дунаев, Александр Константинов, Сергей Юшкевич, Леонид Громов, Пётр Нестеров, Дарья Бранкевич, Дарья Белоусова, Тамара Акулова, Виктория Маслова, Галина Петрова.

Разбираемся, кто есть кто в сериале:

Анна Снаткина (Катя Савельева/Лидия Пашкова)

Актрисе Анне Снаткиной выпала интересная возможность сыграть в сериале сразу две роли. Первый персонаж Снаткиной – молодая домработница Катя, которая нашла свое скромное счастье и собиралась выйти замуж за обычного парня. А второй персонаж – грубая, избалованная и алчная жена олигарха Лидия Сергеевна. Судьбы двух главных героинь будут переплетаться самым неожиданным образом.

"Я надеюсь, у нас получилось хорошее кино, и мы сможем донести до зрителя то, что хотели. Главная мысль этого фильма, как и вообще всей нашей жизни, это любовь. Все из-за любви и ради любви к любимому мужчине, детям, родителям, братьям и сестрам, друзьям, ко всему на этой планете. Это простая истина, но это правда", — поделилась своими впечатлениями Анна Снаткина.

Кирилл Гребенщиков (Игорь Пашков, бизнесмен)

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову досталась роль очень богатого человека. По сериалу закрытый и холодный олигарх Дмитрий Сергеевич Пашков должен расцвести и научиться испытывать самые теплые эмоции от пережитого. Также герой Гребенщикова окажется перед очень непростым выбором.

"Это практически детективная история с лирической составляющей. О том, как меняется человек и меняет его любовь. Я играю такого "сухаря", который к концу фильма будет способен испытать настоящие чувства. Гарантией моего участия в этой истории стал режиссер Юсуп Разыков, с ним всегда сложно, но интересно работать, к тому же он сам написал сценарий. В процессе съемок мы расходились, не понимали друг друга, я хотел привнести в персонажа что-то свое. Но мы всегда находили консенсус. В конце концов, у нас получалось то, что нравилось всем", — рассказал Кирилл Гребенщиков.

Сергей Юшкевич (Пётр Кулагин, адвокат Игоря Пашкова)

Известный актер Сергей Юшкевич играет очень неоднозначного персонажа. Вкрадчивый и спокойный тембр голоса Сергея заставит зрителя поверить в его преданность и безоговорочное служение своему хозяину. Но так ли это на самом деле?

"Мой персонаж очень интересный, с некоторым оттенком зловещности. Надеюсь, что он получится неоднозначным. Он такой верный пес, служит дому Пашковых верой и правдой на протяжении десятилетий. В моем Кулагине много и светлого, и преданного, но в какой-то момент он начинает вынашивать план о том, как построить свою жизнь", — прокомментировал Сергей Юшкевич.

Данила Дунаев (Кирилл Земцов, жених Кати Савельевой)

Данила Дунаев сыграл в сериале "Исчезнувшая" жениха главной героини Кати Савельевой. Добрый и верный возлюбленный не прошел проверку – проверку деньгами. Оказавшись алчным и расчётливым, Земцов едва не попадает в неприятную ситуацию.

"Я играю персонажа, у которого была хорошая работа, который собирался жениться на прекрасной девушке – героине Анны Снаткиной. Он жил небогато, но жизнь его была комфортной и установленной. И все же ему было суждено выйти из своей зоны вечного отдыха. Его невеста пропала, и он пытался ее найти, в этот тяжелый момент он и "проявился". Как оказалось, и девушку он не особо любил, и работа его не устраивала. Для моего персонажа это история раскрытия плохого потенциала. В то же время она очень интересна, потому что абсолютно реальна", — рассказал Данила Дунаев.

Тамара Акулова (Мария Семёновна, управляющая домом семьи Пашковых)

Известная российская актриса Тамара Акулова сыграла в сериале хозяйку-распорядительницу дома Пашковых. На протяжении многих лет женщина хранит порядок, став для хозяев почти родной матерью.

"В этом проекте у меня все совпало: знакомый режиссер, захватывающий сценарий и потрясающие коллеги-актеры, с которыми было легко и радостно работать. Как было не согласиться?! Для меня каждая интересная роль как подарок судьбы. Моя героиня – хранительница очага, светлая, добрая душа этого дома. Любит Игоря и всех, кто приходит в дом. Это почти я, только в предлагаемых обстоятельствах", — поделилась Тамара Акулова.

Леонид Громов (Вениамин Соснин, частный детектив)

Актер Леонид Громов в сериале "Исчезнувшая" играет частного детектива. Майор в отставке ведет свое собственное расследование страшного преступления или же только мешает всем своими допросами?

"Я получил невероятное удовольствие от работы над этой картиной. Мне понравилось все, начиная от сценария и заканчивая великолепным актерским составом. Во всей команде было доверие друг другу, мы все чувствовали друг друга и режиссера. Формат телевизионных фильмов делается сложно, тут нет времени говорить обо всем и обсуждать многие вопросы. Нужно просто делать свое дело и очень качественно работать. Я благодарен за этот опыт и за свою роль частного детектива, мне все понравилось", — прокомментировал Леонид Громов.

Петр Нестеров (Макс, водитель семьи Пашковых)

Одна из самых непредсказуемых ролей досталась Петру Нестерову. Помощник адвоката и водитель семьи Пашковых Макс – на первый взгляд, рубаха-парень, улыбчивый и всегда готовый прийти на помощь. На самом же деле он является не тем, за кого себя выдает, и скрывает нечто очень важное.

"Я играю роль Максима Дерюгина, персонального водителя и помощника адвоката, в паре с замечательным актером Сергеем Юшкевичем. По сценарию Макс находится в его полном подчинении и выполняет все его указания. В хитроумной игре адвоката Дерюгин – лишь исполнитель, но по мере развития истории выясняется, что мой герой не так прост, и у него есть своя отдельная линия. Максим влюблен в одну из героинь в исполнении Анны Снаткиной. Он убежден, что его спутницей должна стать настоящая королева и, конечно, мечтает о безбедном будущем со своей избранницей. С Анной работать было одно удовольствие, она прекрасная актриса. Она держала свою роль, даже когда звучала команда "стоп", — поделился своими впечатлениями Петр Нестеров.

Дарья Белоусова (Зоя, сестра Кати Савельевой)

Рыжеволосой Дарье Белоусовой досталась роль сестры Кати Савельевой, Зои. Мстительная и злопамятная Зоя сделает все, чтобы разрушить жизнь сестры. Кто станет ее союзником?

"Что касается роли Зои, то мне, безусловно, было любопытно: по канонам драматургии, она не положительный персонаж, но многослойный, объемный и с сильной драматической составляющей, при этом выдержанный стилистически очень чисто. Полярные состояния героини – любовь, сумасшествие, отчаяние, боль – это очень интересные для артиста задачи", — рассказала о съемках Дарья Белоусова.

Дарья Бранкевич (Юля, няня дочери Пашковых Светланы)

Молодая актриса Дарья Бранкевич сыграла в сериале роль няни дочери Пашковых. Нежная и понимающая Юлия не только помогала маленькой героине справляться с трудностями, но и переживала личную драму. Смогут ли ее преданность и любовь растопить сердце чужого возлюбленного?

"Очень надеюсь, что сериал "Исчезнувшая" понравится зрителям, и каждый найдет в нем что-то про себя – в этом и есть смысл нашей профессии. Жизнь – штука противоречивая, и иногда случаются такие события, которых никак не ожидаешь. И самое важное – вовремя остановиться, совершить поступок, который все изменит, а главное, ценить и беречь близких людей, потому что в любой момент их можно потерять", — рассказала Дарья Бранкевич.

Александр Константинов (Артём Быстров, начальник службы безопасности Игоря Пашкова)

Герой Александра Константинова – один из самых положительных персонажей сериала. По сюжету начальник безопасности Артем Быстров выполняет свои служебные обязанности самоотверженно и испытывает настоящие чувства к любимой женщине.

"Могу сказать, что мне очень понравилось играть в этой картине. Работа с партнерами была интересной и гармоничной. Я играю начальника службы безопасности дома Пашковых. По сюжету у моего героя Артема Быстрова будет целых две любовных линии. Правильный ли выбор сделал мой герой, решать зрителям", — прокомментировал Александр Константинов.

Артем Осипов (Климов, следователь)

Артем Осипов сыграл в фильме следователя. Расследуя запутанное преступление, Климов чувствует, что не все так просто, как кажется. Удастся ли ему довести свое необычное расследование до конца?

"Мне досталась роль следователя, который пытается раскопать истину одного очень непростого дела и понять, почему же все зашло в тупик. Он не жесткий, но вдумчивый. Интуитивно он понимает, что есть какие-то зацепки и развязки, и не слушает сомневающихся. Он все делает по-своему", — поделился Артем Осипов.

Галина Петрова (Татьяна Васильевна, мать Лидии Пашковой)

Мама Лидии Сергеевны Тамара Васильева появляется в середине сериала и вдруг распознает очень серьезную подмену, но, поскольку она уже много лет хранит страшную тайну, резко выходит из этой "игры".

"Я вообще любительница загадочных историй, и, когда мне предложили сыграть эту роль, я сразу согласилась! Сценарий я читала, как детектив, с большим увлечением – очень захватывающий материал и читался на одном дыхании до самого конца. Я подумала, что, если мне интересно, значит, и зрителю понравится. Мне очень понравилась моя роль – непростая женщина, неоднозначная, с тяжелой судьбой. Мне хотелось ее защитить, хотя некоторые ее поступки не имеют оправданий", — рассказала Галина.