Житель Новосибирска получил штраф в размере 6,7 тыс. рублей за то, что запускал воздушный шар с автомобилем "Ока" вместо корзины. Об этом пишет РИА "Новости".

Запуск шара с "Окой" был произведен еще 10 августа. Западно-Сибирская транспортная прокуратура классифицировала эти действия как "создающие угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, находившихся в зоне подъема аэростата".

Также известно, что у владельца не было действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота, судовой документации.