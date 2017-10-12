В мире есть множество историй о потрясающе сильных духом людях. Они заставляют нас задуматься о том, что справиться можно с любой ситуацией и при любых жизненных обстоятельствах, главное — поверить в себя и в свои силы.

В Барнауле и в Алтайском крае есть немало выдающихся личностей, которые, преодолев множество трудностей и, самое главное, себя, смогли осуществить свои мечты и достичь лучших результатов. Вот лишь некоторые из них:

Александр Проваторов — выдающийся путешественник России, профессиональный кинооператор и фотограф Алтайского края. Организатор и участник сложнейших первопроходов в Горном Алтае, Непале, в Средней Азии, Казахстане и Сибири. Участвовал в восхождениях на Эверест, Мак-Кинли, Аконкагуа, Килиманджаро. Разрабатывает и руководит детскими туристическими программами, связанными с пешеходным, водным туризмом и альпинизмом.

Игорь Ревва — 111 дней понадобилось барнаульскому путешественнику, чтобы доехать на велосипеде из Барнаула в Малайзию. За это время он проехал 7 стран и 9201 километр.

Мария Ланговая - барнаульская спортсменка с диагнозом "синдром Дауна", которая завоевала золотую медаль на всемирной Спецолимпиаде в Афинах. В 14 лет Мария была атлетом основного состава спецолимпийской сборной России на играх в 2011 г. В условиях сильнейшей конкуренции и при крайне жестком судействе Маше удалось завоевать золотую медаль на дистанции "25 метров вольным стилем".

Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул 90,7 FM запускает проект "На грани". Каждый из вас может поделиться своей историей личного преодоления себя, большой победой в вашей жизни.

Свои рассказы и фотографии можно присылать на почту: iskatel@altfm.ru.

Самые яркие из них будут опубликованы в группе Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул и на сайте Amic.ru, а их авторы получат памятные подарки от радиостанции.