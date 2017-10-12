Сразу три садоводческих маршрута из-за окончания дачного сезона прекратят свою работу с понедельника, 16 октября, в Барнауле. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Такая мера связана со снижением пассажиропотока. Речь идет о маршрутах №114, 114н, 151.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , с 12 октября прекращает работу автобусный маршрут №124к "ЛДП "Урожайный" – садоводство "Озерное". Также с этого дня сокращается расписание садоводческих маршрутов №111, 118, 119, 123, 124, 125.