У кого-то утро начинается с кофе, а у кого-то с яичницы. И если кофе с утра бодрит, то яичница вполне может поднять настроение любимому человеку или заставит покушать маленького привереду, а все потому, что приготовить глазунью можно по-разному. Подойти к приготовлению творчески, превратив ее, например, в котенка или веселую рожицу, а еще можно покреативить над формой и подавать ее в тарталетках из бекона.

Во Всемирный день яйца, который отмечается 13 октября, Amic.ru сделал фотоподборку аппетитных, забавных и в чем-то не получившихся (но старались же!) яичниц из Instagram.

Вот и завтрак с утра#завтрак#утро#яичница# Публикация от Ирина (@iyaranova) Окт 1 2017 в 5:50 PDT

#яичница 🤗 думаю любой ребенок съест такую 😎 Публикация от Вадим Тихомиров, Saratov 🇷🇺 (@wwwadim64ru) Сен 30 2017 в 3:41 PDT

#тағам#я#ерекше#доброеутро#қайырлытаң#семья#завтрак#обед#зож#пп#ужин#октябрь#october#жизнь#день#кухня#ас#домашнее#готовимдома#мама#еда#instagram#food#kz#инстамама#буднимамы#люблю#instagood#яичница Публикация от @zhani.7 Окт 11 2017 в 7:49 PDT

Наверно, это самая симпатичная яичница, которая у меня когда-либо получалась... #улыбкаизредиски #яичница #типоПП Публикация от Esenia (@ksenija_seliv) Окт 9 2017 в 10:53 PDT