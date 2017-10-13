У кого-то утро начинается с кофе, а у кого-то с яичницы. И если кофе с утра бодрит, то яичница вполне может поднять настроение любимому человеку или заставит покушать маленького привереду, а все потому, что приготовить глазунью можно по-разному. Подойти к приготовлению творчески, превратив ее, например, в котенка или веселую рожицу, а еще можно покреативить над формой и подавать ее в тарталетках из бекона.
Во Всемирный день яйца, который отмечается 13 октября, Amic.ru сделал фотоподборку аппетитных, забавных и в чем-то не получившихся (но старались же!) яичниц из Instagram.
Глазунья в кольцах болгарского перца Ингредиенты: Яйца — 2 шт. Помидор — 1 шт. Сладкий перец — 1 шт. Сливочное масло — по вкусу Соль и черный молотый перец — по вкусу Свежий укроп для украшения — по вкусу Приготовление: 1. Промойте перец, удалите семена и отрежьте 2 больших кольца около 8 мм толщиной. 2. Нагрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее сливочным маслом. Положите колечки из перца в сковороду и обжарьте с одной стороны в течение 3 минут. Переверните колечки на другую сторону. 3. Отрежьте 2 тонких кружка от помидора и положите их в середины колец перца, посолите и обжарьте в течение 1-2 минут. 4. Аккуратно разбейте по 1 яйцу в каждое кольцо перца, прямо на помидор. Если белок растечется – ничего страшного, можно будет удалить его перед подачей. 5. Приправьте яйца солью и молотым черным перцем. 6. Жарьте до готовности (можно использовать крышку, но тогда желтки побелеют). 7. Выключите огонь, аккуратно отделите лишний белок лопаткой. Снимите готовые кольца и украсьте свежим укропом. Приятного аппетита! #завтраки #завтракпп #пп #глазунья #яичница #ппрецепты #спорт #отдых #лайки #работанадсобой💪 #мечты #лайкивзаимные #работа #подписка #ппдневникправильногопитания #спортпит #лайкивзаимно #подписказаподписку #лайкни #лайктайм #втоп0610 #топ0610
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