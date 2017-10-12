Самую разыскиваемую террористку Великобритании по прозвищу "Белая вдова" убили в Сирии, пишет РБК со ссылкой на The Times.

Как сообщается, 50-летняя Салли Джонс занималась вербовкой женщин-смертниц. Она была убита в результате удара, нанесенного американским дроном.

Известно, что бывшая участница панк-группы Krunch была убита еще в июне ударом с беспилотника. На 100% подтвердить эти данные невозможно, поскольку не проведен ДНК-анализ.

Есть информация, что Джонс погибла, когда пыталась сбежать из окруженной курдскими отрядами Ракки.

В Сирию террористка попала четыре года назад вместе со своим возлюбленным, компьютерным хакером Джунаидом Хусейном, решившим присоединиться к "Исламскому государству" (запрещенной в России организации). Мужчину убили два года назад.