Улица Ж/д ветка Спиртзавода, расположенная в Бийске, попала в топ-10 самых коротких улиц России. Ее длина составляет всего 31 метр.

Короче в нашей стране только пять улиц: переулок Титова в Ростове-на-Дону, Полтавский переулок в Вольске, Южный тупик в СНТ Агропром-1, Озерный проезд в Краснодаре и Луговая улица в Судогде. Длина этих улиц – 30 метров.

Исследование провела компания "Яндекс". Ее аналитики проанализировали более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населенных пунктов страны по базе данных "Яндекс.Карт". Также был составлен топ-10 самых длинных, извилистых улиц-рекордсменов. "Яндекс" выяснил также самые популярные названия. Лидером в России стала улица Центральная. Их насчитали почти 11,5 тысяч.

Рейтинг улиц, названых в честь людей, возглавили улицы Ленина, Гагарина, Кирова.