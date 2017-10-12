Пособия по безработице на 2018 год в России останутся такими же, как в 2017 году — от 850 до 4900 рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на проект постановления правительства, который оказался в распоряжении издания.
Отмечается, что данный проект положения соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров России.
Между тем авторы пояснительной записки указывают, что существующее сейчас пособие по безработице не может заменить утраченный заработок даже на уровне прожиточного минимума – его минимальный размер составляет всего 7,6 % от прожиточного минимума, а максимальный — 44,1 %.
"РГ" сообщает, что Минтруд ищет меры, чтобы изменить ситуацию. В частности, сейчас разрабатывается законопроект, в соответствии с которым будет увеличен размер пособия по безработице, с другой стороны, будут оптимизированы критерии его назначения и выплаты.
Комментарии
Даже не могу представить этого недочеловека, который придумал пособие от 850руб.
Мах.пособие по безработице:
Россия 4900руб
Франция 6161 евро
Германия 2215
Швейцария 6986
Зато статистика по безработице шикарная. Кто ради этих копеек пойдет регистрироваться в качестве безработного.
В россии все же 4900 - минимальные но деньги. А в Германии 2215 при их ценах - ничего.
В россии все же 4900 - минимальные но деньги.
половину за квартиру отдал в летние месяцы, а на остальные ни в чем себе не отказывай.
ты сам/а то готов/а на 5 рубасов жить? а на 10?
работайте. нечего на шее у государства сидеть
12.10.2017 14:03
Гость
А в Германии 2215 при их ценах - ничего.
В себя приди, ватный клоун.
не готов жить на 5 рубасов - иди работай.
12.10.2017 14:16
- гость -
не готов жить на 5 рубасов - иди работай за 7!