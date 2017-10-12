Пособия по безработице на 2018 год в России останутся такими же, как в 2017 году — от 850 до 4900 рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на проект постановления правительства, который оказался в распоряжении издания.

Отмечается, что данный проект положения соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров России.

Между тем авторы пояснительной записки указывают, что существующее сейчас пособие по безработице не может заменить утраченный заработок даже на уровне прожиточного минимума – его минимальный размер составляет всего 7,6 % от прожиточного минимума, а максимальный — 44,1 %.

"РГ" сообщает, что Минтруд ищет меры, чтобы изменить ситуацию. В частности, сейчас разрабатывается законопроект, в соответствии с которым будет увеличен размер пособия по безработице, с другой стороны, будут оптимизированы критерии его назначения и выплаты.