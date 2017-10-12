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Новости

Названы размеры пособия по безработице на 2018 год

, ИА "Амител"
Минфин намерен изменить процесс начисления пособий

Пособия по безработице на 2018 год в России останутся такими же, как в 2017 году — от 850 до 4900 рублей. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на проект постановления правительства, который оказался в распоряжении издания.

Отмечается, что данный проект положения соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров России.

Между тем авторы пояснительной записки указывают, что существующее сейчас пособие по безработице не может заменить утраченный заработок даже на уровне прожиточного минимума – его минимальный размер составляет всего 7,6 % от прожиточного минимума, а максимальный — 44,1 %.

"РГ" сообщает, что Минтруд ищет меры, чтобы изменить ситуацию. В частности, сейчас разрабатывается законопроект, в соответствии с которым будет увеличен размер пособия по безработице, с другой стороны, будут оптимизированы критерии его назначения и выплаты.


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Комментарии

12.10.2017 13:50
- гость -

Даже не могу представить этого недочеловека, который придумал пособие от 850руб.

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12.10.2017 13:55
- гость -

Мах.пособие по безработице:
Россия 4900руб
Франция 6161 евро
Германия 2215
Швейцария 6986

0  0
12.10.2017 13:55
- гость -

Зато статистика по безработице шикарная. Кто ради этих копеек пойдет регистрироваться в качестве безработного.

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12.10.2017 14:03
Гость

В россии все же 4900 - минимальные но деньги. А в Германии 2215 при их ценах - ничего.

0  0
12.10.2017 14:07
- гость -

В россии все же 4900 - минимальные но деньги.

половину за квартиру отдал в летние месяцы, а на остальные ни в чем себе не отказывай.
ты сам/а то готов/а на 5 рубасов жить? а на 10?

0  0
12.10.2017 14:11
- гость -

работайте. нечего на шее у государства сидеть

0  0
12.10.2017 14:15
- гость -

12.10.2017 14:03
Гость
А в Германии 2215 при их ценах - ничего.

В себя приди, ватный клоун.

0  0
12.10.2017 14:16
- гость -

не готов жить на 5 рубасов - иди работай.

0  0
12.10.2017 14:20
- гость -

12.10.2017 14:16
- гость -

не готов жить на 5 рубасов - иди работай за 7!

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