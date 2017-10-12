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Долги регионов, гранты и дотации: Госдума обсудила наполеоновские планы

, ИА "Амител"
"Мы ставим планку для региона - рост собственных доходов выше инфляции"

Фото: zab.ru

Фракция "Единая Россия" предлагает сформировать совместную комиссию Госдумы и правительства России для решения проблем долгов регионов. В то же время, как полагают сами депутаты, эти финансовые обязательства в ближайшие годы могут вырасти. Также выяснилось, что еще вчера необходимо было начать планировать бюджеты субъектов, а также заниматься распределением дотаций и выделением грантов.

Отдадут! Не отдадут! А я говорю, отдадут!

На пленарном заседании Думы в среду, 11 октября, член Комитета по бюджету и налогам Андрей Исаев от лица всей своей фракции предложил создать совместную комиссию Госдумы и правительства для решения проблем долгов регионов: "Фракция "Единая Россия" предлагает принять решение о формировании совместной комиссии, в которую вошли бы представители всех фракций, думские Комитеты по бюджету, региональной политике, контролю и регламенту и местному самоуправлению. Со стороны Правительства те, кого правительство определит".

Народный избранник подчеркнул, что комиссия должна была начать работу еще вчера, но еще не поздно начать сегодня, пишет "Парламентская газета".

Для нагнетания и весомости Исаев привел следующие данные: сегодня общий долг субъектов составляет 2 триллиона 200 миллиардов рублей. Вместе с тем у 50 субъектов этот долг превышает 50% их доходов, у восьми субъектов — превышает 100%.

"Давайте изучать вопрос вместе и вместе принимать решение проблемы долгов регионов. Мы понимаем, что потребуется большая работа, но ее начинать надо, поэтому мы предлагаем принять это решение скорее", — обратился депутат к коллегам.

В то же время первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков для остроты ощущений напомнил депутатам о политике банков и отметил, что неплохо было бы не только форсированно и огульно начать работу по сокращению долгов, но и просмотреть все риски. А риски есть. 

Парламентарий напомнил, что в 2018 году заканчивается программа льготного кредитования регионов по ставке 1%: "Банки согласились кредитовать под 9,5%. Кредиты для регионов подорожают в 9,5 раз. И рассрочка по выплате кредитов на 7 и 12 лет не поможет".

Только за последние годы, по словам Ремезкова, долг высокодотационных регионов увеличился на 26%.

В этой связи депутат спросил у присутствовавшего заместителя председателя правительства Дмитрия Козака, не считает ли он, что такая политика еще более усугубит дифференциацию регионов. Однако вице-премьер решил не сомневаться в силе российского духа субъектов Федерации и высказал полную уверенность в том, что регионы не только справятся со своими новыми обязательствами перед банками, но и сумеют отдать долги.

И даже сумеют выполнить майские указы президента, уверен Козак. А чтобы у субъектов появилось чувство ответственности, при планировании региональных бюджетов с каждым регионом будет подписано обязательство о повышении зарплаты в тех размерах, которые предусмотрены поручениями Владимира Путина.

"Балансировка региональных бюджетов будет происходить с учетом этих расходов", — "припугнул" вице-премьер.

В ходе обсуждения "спича" Козака первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин подчеркнул, что во многих субъектах увеличились долги по зарплате педагогов, при этом нагрузка учителей также резко выросла. Как следствие, удовлетворенность результатами педагогического труда во многих регионах упала.

В общем, и на этот счет у некоторых депутатов сомнения также большие.

Гарантированные гранты и дотации дотационным

Что касается дотаций и грантов, то над этим вопросом депутаты и правительство также обещают поработать весьма плотно. В частности, уже 3 ноября кабмин внесет в Госдуму проект распределения дотаций регионам.

Депутат Ирина Гусева, говоря о судьбе этих самых дотаций, вновь затронула тему банков и поинтересовалась, что делать с долгами регионов перед кредиторами, которые сейчас составляют порядка 1 триллиона рублей.

"Если мы по итогам инвентаризации, реструктуризации бюджетных кредитов и оценки оставшейся задолженности распределим 100 миллиардов на сбалансированность, то в 2018 году мы сможем обнулить эту ситуацию с долгами. И 23 субъекта Федерации, которые имеют несбалансированные бюджеты на 2018 год из-за долгов, смогут решить свои проблемы", — ответил Козак.

Вице-премьер нашел выход: чтобы дальше не наращивать задолженность перед банками, субъекты необходимо ограничить в получении новых бюджетных кредитов и ограничить процентную ставку по ним. А в соглашениях о реструктуризации кредитов будет ограничение, и крупные банки могут предоставлять кредиты, процентная ставка по которым будет складываться из ключевой ставки ЦБ плюс 1%.

Говоря о грантах и критериях выявления регионов-победителей при распределении правительством этого вида субсидии, Козак заверил, что критерии останутся такими же, как и в прошлом году.

"Самое важное — наращивание собственного налогового потенциала", — подчеркнул он.

Также вице-премьер отметил, что при распределении 20 миллиардов рублей регионам рассматривается и такой критерий, как распределение грантов в расчете на душу населения: "Может быть, это будет справедливым, но окончательного решения в правительстве пока нет".

Кроме того, в этом году правительство предполагает подписать соглашение о реструктуризации задолженности со всеми регионами. Условия реструктуризации такие же, как и при предоставлении кредитов.

Заключил свои надежды вице-премьер вполне выполнимым, по своему мнению, требованием к регионам: "Мы ставим планку для региона — рост собственных доходов выше инфляции".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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