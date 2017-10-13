Новый комедийный сериал "Ивановы-Ивановы" стартует на СТС 16 октября в 20:00. В проекте от создателей "Кухни" зрителей ждут юмор, сумасшедшие трюки и любимые актеры – Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Семён Трескунов, Анна Уколова, Александра Флоринская, Юрий Ицков и Алексей Лукин.

Порой родителям кажется, что их ребёнка подменили, а две семьи Ивановых с юга России в этом просто уверены: спустя 16 лет однофамильцы узнают, что их детей перепутали в роддоме. Как быть, если любимый сын на самом деле не родной, а твою кровиночку воспитывают чужие люди? Ещё и в роскоши, которая тебе даже не снилась. И как он примет своих новых, но уж больно бедных родственников?

"Этим сериалом мы продолжаем традицию комедий для всей семьи, которые всегда занимали на СТС особое место. Поэтому к работе над проектом мы привлекли лучшие силы. Режиссером выступил Антон Федотов, снова собравший вместе большую часть "кухонной" команды. И особая удача сериала – его актеры, харизматичные и очень точно подобранные на роли," — рассказал директор телеканала СТС, Дарья Легони-Фиалко.

Бедные Ивановы

Лёша (Михаил Трухин)

Безработный авантюрист, по образованию – столяр-краснодеревщик. Стиль жизни Лёши – снова и снова ввязываться в сомнительные авантюры, растрачивая и без того скромный бюджет семьи. Время от времени он может подработать не самыми честными способами, а из-за своей любви к хвастовству часто попадает в нелепые ситуации. Лёша – подкаблучник, который откровенно побаивается жены. И даже услышав похвалу от неё, думает, что это завуалированный упрёк.

"Мой герой Алексей Иванов, в отличии от Антона Иванова, у которого дома висят фамильные гербы, персонаж попроще. Этакий 45-летний люмпен, легкомысленно относящийся к семье, к детям, к быту, к алкоголю, в общем, ведущий праздный образ жизни. Достаточно отъехать от МКАДа за 100 км, чтобы с легкостью окунуться в жизнь настоящей России. А поскольку я много езжу по стране, а актёрская природа в том и состоит, чтобы наблюдать за людьми, то, конечно, такие персонажи мне встречались. Мы живем среди них," — рассказал Алексей.

Лида (Анна Уколова)

Привлекательная, волевая и трудолюбивая – та самая "женщина из русских селений", которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт, и домашним мозги вправит. Лида не может сидеть без дела и не любит, когда ленятся другие. Кроме того, она не хочет ни от кого зависеть в материальном плане: раньше Лида работала швеёй на комбинате, теперь берёт работу на дом. Несмотря на постоянные упрёки в адрес Лёши, любит мужа и даже ревнует его к богатой Ивановой – Полине.

Даниил (Семён Трескунов)

Отличник, спец в программировании и точных науках. Даниил привык всего добиваться сам, потому что знает: рассчитывать на помощь родителей не стоит. В жизни – замкнут, держит всех на расстоянии, но, тем не менее, любит семью, в которой вырос. Данила – умный, ответственный, порядочный, но азартный. Этим он похож на Антона. Считает женщин глупее мужчин, поэтому с трудом строит отношения с противоположным полом.

"Вообще, если абстрагироваться от того, что это комедия, на самом деле перед моим героем встаёт очень сложный нравственный выбор: кого считать родителями в данном случае. Есть биологические родители и те, кого 16 лет считаешь своими родителями. Но именно они тебя научили ходить, говорить, привили любовь к определённым фильмам и литературе, научили общаться с девушками," — поделился Семен.

Дед (Юрий Ицков)

Человек старой закалки, практичный и запасливый, в общении прямолинеен. Как человек советского воспитания, ненавидит богачей, правда, не против пожить за их счёт. Дед постоянно подозревает богатых Ивановых: то ему кажется, что Полина прячет контрабандные драгоценности в своих горшках, то – что Антон с Полиной страдают от приступов агрессии. Как и его сын Лёша, не может жить без авантюр и постоянно оказывается в сомнительных ситуациях.

Богатые Ивановы

Антон (Сергей Бурунов)

Владелец преуспевающего автосалона, один из самых успешных бизнесменов области. Единственный в семье, кто ставит ударение в фамилии на второй слог. Антон ведёт себя как типичный нувориш и постоянно говорит о своём благородном происхождении, несмотря на то, что его прадед был безграмотен. Кроме того, он привык получать всё, что захочет: например, увидев у друга домашнюю рысь, заказывает в Польше такую же, при этом потратив кучу денег.

"Для моего героя архиважно, чтобы у него было всё самое лучшее и дорогое. Я бы назвал это снобизмом, так как он не воспринимает людей, у которых нет такого достатка. Казалось бы, он добился всего, чего хотел, только не знает, что с этим делать. И я думаю, что на самом деле он испытывает глубокое чувство одиночества. Однако другие Ивановы своим появлением привносят в его жизнь нечто совершенно другое – то, чего ему так не хватало. И если сначала Антон воспринимает их как стихийное бедствие, то потом понимает, что без этой семейки уже не может жить", — рассказал о своем герое Сергей Бурунов.

Полина (Александра Флоринская)

Представительница советской "аристократии", светская львица и домохозяйка, которая имеет "интеллигентное" хобби – в свободное время Полина мастерит изысканные горшки. В браке с Антоном двадцать лет, и всё это время между ними нежные и тёплые отношения. Полина – единственный человек, который может успокоить мужа, когда он злится. Однако с появлением в их жизни бедных Ивановых супруги чаще не могут найти компромисс.

"Коллизия непосредственно нашей истории в том, что две семьи очень разные по социальному статусу: одна очень богатая, другая бедная. И, конечно, у них разное мировоззрение, разные привычки, разные координаты жизненных ценностей. И когда они встречаются, это несоответствие рождает комедийные ситуации. Объединяет две семьи только одно – когда-то их детей перепутали в роддоме, и вот только спустя шестнадцать лет они об этом узнают," — рассказала Александра.

Ваня (Алексей Лукин)

Избалованный разгильдяй, этим, в числе прочего, похож на своего родного отца Лёшу. Парень умело манипулирует людьми и плетёт интриги, часто использует не самые честные способы, чтобы добиться желаемого. Занимался баскетболом, борьбой, но больше всего обожает играть на гитаре. Влюблён в подругу детства Элю, но не обделяет вниманием и других девушек, в том числе и своего репетитора Оксану.

"Мой герой – типичный мажор, у которого есть всё. По этой причине, в его жизни одни тусовки, алкоголь, сигареты, девчонки, в общем, он такой bad boy. И тут происходит кардинальная перемена, и вместо привычной ему роскоши он должен жить с дедом в каком-то сарае по его меркам," — поделился юный актер.

Бурунов из пенопласта и на холсте

Основной локацией сериала стал двухэтажный особняк в Подмосковье, который превратился в роскошную виллу богатых Ивановых. Внутри дома снимали рабочий кабинет Антона, спальни, гончарную мастерскую и бильярдную.

"Изначально мы хотели строить декорации в павильоне и даже успели разработать макеты. Хотелось создать роскошный дом в классическом стиле, с камином и лепниной. А параллельно велись поиски подходящего объекта. И вот, спустя три месяца, нашелся современный особняк, сделанный дорого и со вкусом, который нам идеально подошел," — рассказал художник-постановщик, Александр Ким.

Гостиная

В гостиной, где главные герои обедают и проводят свободное время, к хозяйской мебели XIX века художники добавили большой белый стол, семейные портреты и фамильный герб Ивановых, который похож на эмблему футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Кабинет Антона

Главные атрибуты кабинета – портрет и 2-х метровая скульптура хозяина дома, сделанная из пенопласта. Над созданием портрета, на котором Антон представлен в образе дворянина XVIII века, работали несколько художников. Сергей Бурунов, сыгравший главу семьи Ивановых, позировал в офисе кинокомпании. Портрет Гранта Тохатяна (в сериале – друг Антона), напротив писали с его фотографий. Актеру так понравилась работа, что он увез ее с собой в Ереван.

Гончарная мастерская

По сюжету, Полина занимает своё свободное время лепкой изящных горшков. Чтобы соорудить мастерскую с нуля, художники приглашали на площадку консультантов. В кадр попадут гончарный круг, мольберты, мебель и печь для обжига. Александра Флоринская, исполнившая роль Полины, даже взяла несколько уроков, но в некоторых сценах её заменяет дублёр.

Бильярдная

Самым дорогим помещением для съемочной группы стала бильярдная, где любит расслабляться глава семейства. Чтобы цвет бильярда соответствовал стилю дома, реквизиторы поменяли обивку с зеленой на синюю.

За съедобный реквизит в сериале отвечал шеф-повар Вячеслав Аратов, чьи кулинарные шедевры украшают сериалы "Кухня" и "Отель Элеон". Внешним преображением актёров и киноинтерьеров занимались также художники любимых сериалов СТС.

Рысь Василиса, мартышка-форточник и коварные пчёлы

Кроме юмора, сериал насыщен трюковыми сценами: актёры гоняют на мотоциклах, прыгают в пустой бассейн, дерутся, а кого-то даже привязывают к мчащейся по трассе машине. Например, Сергею Бурунову, который и в жизни ездит на мотоцикле, предстояло освоить советский "Урал" с коляской.

"От меня требовалось входить в повороты и мчать по лужам. Слава богу, я умею управлять двухколёсным транспортом, но после такого опыта признаюсь, можно уже на чём угодно поехать. Мне бы не хотелось никого из владельцев "Урала" обижать, но ездить на нём – то ещё приключение!", – признавался Сергей Бурунов на съёмках.

Кстати, в сериале Сергея Бурунова ждал и пластический грим: в одной из серий его героя кусает пчела. Гримёры заранее сделали слепок с лица актёра: всего получилось три-четыре варианта "опухшей" губы.

В проекте СТС актёры снимались и с четвероногими партнерами. По сюжету, у богатых Ивановых во дворе живет рысь, для которой художники соорудили большую клетку, обтянутую металлическим каркасом. Также в кадре появляется обезьянка.

"Мартышка – безумно обаятельное существо, которое чуть не откусило мне палец, – рассказывал Семён Трескунов. – Она абсолютно живая, шустрая, за пять минут стащила все мои браслеты. А рысь всё время прыгала, скакала, пыталась меня лапой погладить. Казалось бы, дикое животное, но по сути котёнок. Василиса, по-моему, её так звали, выросла в домашних условиях, совершенно не агрессивна – практически кошка с большими лапами".

Соседа и лучшего друга Антона Иванова сыграл Грант Тохатян, известный зрителям по роли Карена в сериале СТС "Последний из Магикян".

Что думают актёры о сериале

Сергей Бурунов (Антон):

"Я бы назвал "Ивановых-Ивановых" ситуационной комедией. В нашей истории зрители будут наблюдать столкновение характеров и то, как они развиваются. В данном случае это не просто комедийный ситком, есть и лирические нотки, ведь затрагиваются очень серьёзные темы. Думаю, у нас получилось интересное сочетание драмы и комедии, практически желе-компот!"

Александра Флоринская (Полина):

"У меня вообще очень редко такое случается – когда я читаю сценарий и прям хохочу. "Ивановы-Ивановы" – тот редкий случай, когда я смеялась в голос. Мне кажется, мелодраму и драму написать легче, как и сыграть. А комедия – это тонкая штука. Знаете, это как по лезвию ножа: немножко перебор – будет пошловато, недобор – не смешно. Так что нужно иметь особый талант, чтобы писать и снимать действительно смешно".

Михаил Трухин (Лёша):

"Надо сказать, что наши авторы размотали довольно любопытный трагикомический клубок о взаимоотношениях родителей и детей. Что мне нравится, сценарий наполнен каким-то очень настоящим юмором. Это смешная литература, прежде всего. И помимо того, что она смешная, она еще и в некоторых проявлениях драматичная. Вот эта многогранность – огромный плюс в пользу нашей истории".

Семён Трескунов (Даниил):

"Конечно, это огромная личная трагедия, и, если бы мы снимали в другом жанре, мне было бы очень сложно представить, как рассказать эту историю, не сделав при этом чернухой. А так у нас получилась комедия с элементами абсурда про двух семей, которые оказались в непростом положении".