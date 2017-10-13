Жители города Барнаула пока не спешат покупать флагманское устройство компании Apple iPhone X, которые появятся на российских прилавках в конце октября.

Как сообщили Amic.ru в компании DNS, сейчас новую модель заказывают и покупают, как и другие аппараты Apple. При этом поставщики пока не справляются со спросом на iPhone. К старту продаж они не смогли обеспечить потребность.

"Активность есть, но не сказать, чтобы эта активность била все рекорды продаж", — сообщили в DNS.

Отчасти такой слабый спрос на предзаказ моделей, которые появятся на российском рынке в конце октября – начале ноября, связан с шокирующей-высокой ценой на модель iPhone X.

В России в официальных магазинах Apple iPhone X с памятью 64 Гб будет стоить от 79,99 тыс. рублей. Этот же гаджет с памятью 256 Гб будут продавать от 91,99 тыс. рублей. IPhone X с памятью 256 Гб — это уже 4,1 средних зарплаты в Алтайском крае.

Что же касается того, сколько жителю региона придется копить на флагманские модели от Apple, то при условии, что каждый месяц нужно откладывать по 5 тысяч рублей, картина вырисовывается следующая.