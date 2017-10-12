Президент США Дональд Трамп объяснил смысл своей фразы "затишье перед бурей". По словам главы американского государства, он имел в виду свою политику в отношении Северной Кореи. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Таким образом, Дональд Трамп в который раз дал понять, что он не одобряет действия Пхеньяна.
"Мы не можем позволить, чтобы политика КНДР продолжалась. Просто не можем", — отметил американский лидер.
Кроме этого, Трамп согласился с решением китайских властей о блокировке банковской деятельности Северной Кореи.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в разговоре с российскими депутатами подчеркнул, что Пхеньян готов "укрощать огнем США".
Комментарии
"Советского Союза, первого в мире социалистического государства, нет на геополитической карте мира уже более двадцати лет. Нет и созданного им некогда союзного блока - Организации Варшавского Договора. Несмотря на это Северная Корея продолжает двигаться по социалистическому пути развития. Реставрацией капитализма там даже и не пахнет. Либералы постоянно пишут в своих статьях о том, что жизнь граждан Северной Кореи похожа на ад потому что:
1. В стране наблюдается дефицит электроэнергии.
2. В стране наблюдается дефицит продовольствия и одежды.
3. В стране наблюдается дефицит современного электрооборудования: бытовой техники, медицинских товаров и промышленной техники.
4. В стране плохо развит транспорт.
5. В стране отсутствует мобильная связь.
6. Гражданам запрещён доступ в Интернет.
Действительно ли жизнь граждан Северной Кореи похожа на ад? Правду ли пишут в своих статьях либералы? Конечно же нет! Для того, чтобы это доказать я опровергну все тезисы, выдвигаемые либералами в поддержку позиции о невыносимой тяжести повседневной жизни в социалистической Корее.
Итак, тезис либералов № 1 " В Северной Корее наблюдается дефицит электроэнергии". Наблюдается ли ныне в Северной Корее дефицит электроэнергии? Нет. Мощные гидроэлектростанции выделяют количество электричества, достаточное для полного покрытия бытовых и производственных нужд. Правительство уделяет пристальное внимание развитию электроэнергетики - в данный момент идёт строительство двух энергоблоков первой в Корее атомной электростанции."
"Правительство Северной Кореи считает развитие здравоохранения важнейшим национальным приоритетом. За тридцать последних лет количество медицинских учреждений в стране выросло в десять раз. Практически все больницы, поликлиники и фельдшерские пункты оснащены самой современной медтехникой."
США развернули в Польше и Прибалтике уже две танковые бригады.
"На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017", в Польшу по-тихому прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там (Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) тоже вместе со своей бронетехникой. При этом в Польше и прибалтийских республиках никуда не делась оставленная военная техника 3-й американской бронетанковой бригады. Таким образом, вопреки всем заявлениям НАТО и США о "незначительности" стягиваемых к российским границам войскам, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, ФРГ)"