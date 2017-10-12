Президент США Дональд Трамп объяснил смысл своей фразы "затишье перед бурей". По словам главы американского государства, он имел в виду свою политику в отношении Северной Кореи. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Таким образом, Дональд Трамп в который раз дал понять, что он не одобряет действия Пхеньяна.

"Мы не можем позволить, чтобы политика КНДР продолжалась. Просто не можем", — отметил американский лидер.

Кроме этого, Трамп согласился с решением китайских властей о блокировке банковской деятельности Северной Кореи.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в разговоре с российскими депутатами подчеркнул, что Пхеньян готов "укрощать огнем США".