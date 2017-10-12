"Единая Россия" не будет выдвигать какого-то определенного кандидата от партии на пост главы города, но поддержит в этом начинании "крепкого хозяйственника". Об этом сообщил руководитель фракции "ЕР" в гордуме Вячеслав Перерядов.

"Сразу скажу – такого, чтобы вот он, наш кандидат от "Единой России", точно не будет. Мы процедурно не имеем возможности выдвинуть своего человека – в данном случае инициатива участия в конкурсе идет непосредственно от желающих принять участие в отборе на пост главы города. Право депутатов, вернее даже конкурсной комиссии, поддержать или не поддержать кандидата. А участвовать в конкурсе может каждый при условии соответствия квалификационным требованиям", — сказал депутат.

Действительно, процедурно кандидаты на этот пост выдвигаются сами, а не от партии. Но такой его комментарий служит некоторым подтверждением того, что партия поддержит Сергея Дугина, действующего сити-менеджера Барнаула. Сам он пока не делал никаких заявлений, но многие эксперты и депутаты в разговоре с корреспондентом портала Amic.ru высказывали уверенность, что именно он станет и дальше работать на этом посту, правда, уже не как глава администрации города, а как глава города (тот же функционал с другим названием).

Вячеслав Перерядов добавил, что партия поддержит "самого достойного кандидата".

"Партийность кандидата, безусловно, важна, но гораздо важнее профессиональные и личностные качества будущего градоначальника. Руководство многотысячным городом не предполагает времени на политические баталии, а обязывает к стопроцентному погружению в городское хозяйство (…). Мы видим на посту главы города крепкого хозяйственника, который способен держать в узде тех, кто осуществляет ежедневное жизнеобеспечение города", — пояснил он.

Несколько дней назад секретарь Бюро реготделения партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев публично заявил, что предлагает оппозиции выдвинуть единого кандидата. Напомним, в БГД 40 депутатов: 31 во фракции "Единая Россия" и по три в "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР. Так что большинство все равно у "ЕР".

Документы на участие в конкурсе принимаются до 22 октября, конкурсная комиссия проверит их и проведет собеседования до 28 ноября. Финальный этап конкурса состоится на сессии БГД в последних числах декабря: из допущенных комиссией кандидатов депутаты большинством голосов изберут нового главу города.